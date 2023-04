Gooier gepakt die beker bier op het veld mikte tijdens kraker PSV-Ajax

De man die zondagmiddag in het stadion van PSV een beker in de richting van Ajax-speler Steven Berghuis gooide, is gepakt. De topper in de eredivisie werd tijdelijk stilgelegd toen de beker op het veld werd gegooid. Op dat moment stond PSV met 2-0 voor. Na een kwartier werd het spel hervat. Uiteindelijk won PSV met 3-0.

De beker werd gegooid vanaf een van de lange zijden van het Philips Stadion. De gooier werd kort daarna in de kraag gegrepen. De vader van de gooier, die ernaast zat, zou hem na het gooien van die beker een klap hebben gegeven. De man werd overgedragen en zit nog vast, maar mag later in de avond wel naar huis toe. Hij blijft verdachte. Woedend

De PSV-spelers op het veld reageerden woedend op het gedrag van de fan. Ook op de tribune werd het onrustig en wilden medesupporters verhaal halen bij de vermoedelijke dader. De KNVB scherpte onlangs de richtlijnen aan. Dat gebeurde nadat er al meer spullen van de tribunes naar spelers werd gegooid in stadions. Bij het gooien van voorwerpen op het veld wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Als het nog een keer gebeurt wordt het duel volgens de nieuwe richtlijnen definitief gestaakt.

Derde keer

Zaterdag ging het al mis bij de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC. Bij een 0-0-stand werd een grensrechter geraakt door een uit het publiek gegooide beker bier. Het duel werd in de 18de minuut gestaakt en moet komende dinsdag worden uitgespeeld. Vorige week werd ook NAC Breda tegen Willem II gestaakt na het gooien van voorwerpen op het veld. Bier

Buiten werd oud-speler van PSV Steven Bergwijn bekogeld met bekers bier. Toen hij na de wedstrijd terugliep naar de bus stonden meerdere supporters hem te bekogelen met bier. Daarbij zijn twee mensen aangehouden door de politie die worden verdacht van baldadigheid. Beide supporters zijn verhoord en daarna naar huis gestuurd. Ook worden zij aangemeld voor een mogelijk stadionverbod.