Schietpartij in Roosendaal, politie zoekt mogelijke schutter

Aan de Diamantdijk in Roosendaal heeft zondagavond een schietpartij plaatsgevonden. De melding van de schietpartij kwam rond halfzeven bij de politie binnen. Volgens een 112-correspondent zijn er ongeveer twaalf hulzen en een vuurwapen gevonden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie zoekt ook op de locatie met honden.

Volgens een burgernetmelding is de politie op een andere locatie, de Boulevard Antverpia, op zoek naar een donkergetinte man met een ringbaardje. Hij draagt een zwart jack en een donkerblauwe joggingbroek. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Boven het centrum van Roosendaal cirkelt een helikopter.

Op de Boulevard Antverpia, staat een auto waarvan een van de ramen en een wiel kapot zijn. Vermoedelijk heeft de auto ook iets met de schietpartij te maken. Ook dat terrein is afgezet. Een team van forensische specialisten van de politie is onderweg.

Bij de politie kwamen meerdere meldingen over de schietpartij binnen. De politie roept getuigen op om zich te melden.