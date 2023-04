Cecile mocht als 9-jarig meisje Willem-Alexander en Máxima toezingen

Cecile Pieterse uit Roosendaal is negen jaar oud als ze in juni 2013 een kinderkoor aanvoert dat een speciaal lied voor koning Willem-Alexander mag zingen. “Hoe ouder ik word, hoe leuker ik het vind dat ik toen voorop mocht lopen.”

Sinds zijn aantreden als koning heeft Willem-Alexander tientallen keren Brabant bezocht. Ontelbare malen werd hij toegesproken, door voorname mensen of door ‘gewone’ Brabanders. Ook hebben veel provinciegenoten voor hem gezongen. Enkele maanden na de kroning was het koningspaar in Roosendaal. Speciaal voor deze gelegenheid was een lied geschreven voor Kinderkoor SuiteKids: ‘Cadans van de stad’. Cecile was ook lid van dat koor. Haar was gevraagd of ze voorop wilde lopen naar het bordes waar Willem-Alexander en Máxima hen zouden opwachten.

Cecile voert Kinderkoor SuiteKids aan (foto: Omroep Brabant).

“Ik vond het super en was dankbaar en trots. Of ik zenuwachtig was? Niet echt. Ik voelde wel een gezonde spanning”, blikt ze terug. Ze had dan ook al wat ervaring met optredens voor publiek. Cecile speelde de hoofdrol in de musical 'Alleen op de wereld' van het Hofpleintheater. Ze stond hiermee tien keer op de planken in de plaatselijke schouwburg De Kring. Haar ouders en klasgenoten leken veel meer onder de indruk van de muzikale hulde. Dat werd duidelijk toen een verslaggever van Omroep Brabant de volgende dag Cecile opzocht op basisschool De Wingerd.

"Hoe ouder ik word hoe leuker ik het vind dat ik voorop mocht lopen."

Inmiddels studeert Cecile rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ze woont ook in die stad. Wordt ze nog wel eens herinnerd aan haar optreden van tien jaar geleden? “Soms, wanneer mensen mijn naam gegoogeld hebben. Ik sta er zelf niet vaak bij stil, maar hoe ouder ik word, hoe leuker ik het vind dat ik voorop mocht lopen.” In 2013 was het Ceciles droom om een musicalster te worden. Betekende het koninklijke bezoek een extra steun in de rug? “Nee, ik ben nog wel een paar jaar bij het koor gebleven en heb het liedje geregeld gezongen in cafés en bij bepaalde gelegenheden. Uiteindelijk heb ik niet gekozen voor een muzikale loopbaan." "Natuurlijk zing ik nog wel eens, maar dan meestal onder de douche. Ik wil alles perfect doen en ben niet snel tevreden over mijn eigen prestaties. Ik leg mezelf veel druk op en dan is een carrière opbouwen als zangeres lastig."

"Ik heb bewondering voor Amalia, ze wordt een echte koningin."