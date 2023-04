Philips zet weer honderden miljoenen opzij, nu voor schadeclaim in de VS

Philips heeft 575 miljoen euro apart gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Daar zijn patiënten bezig een massaclaimzaak op te zetten. Eerder maakte Philips al zo'n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.

