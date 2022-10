'Philips wist al in 2016 van slecht schuim in slaapapneu-apparaten'

Philips werd al sinds 2016 gewaarschuwd dat het concern ander schuim moest gebruiken voor slaapapneu-apparaten. Het duurde vervolgens vijf jaar voordat het concern actie ondernam.

Dat meldt NRC op basis van een getuigschrift en vertrouwelijke e-mails uit lopende procedures in Amerika.

Philips gebruikte jarenlang polyester bulkschuim om de binnenkant van de beademingsapparaten te bekleden. Uit de Amerikaanse berichten blijkt, nota bene op navraag van Philips zelf, dat al in 2016 werd gemeld dat het schuim in de apparaten uiteen kan vallen. Patiënten konden daardoor schuimdeeltjes inslikken of inademen. Ook kunnen er chemicaliën vrijkomen.

Nadat Philips in 2018 nogmaals werd gewaarschuwd om over te stappen op ander schuim, maakte het concern pas op 14 juni 2021 wereldkundig dat de apparaten ‘ernstig tot levensbedreigend letsel’ kunnen veroorzaken.

Het aandeel van Philips stortte daarna in met liefst 60 procent, van circa 50 naar 18 euro. Er ging 27 miljard euro beurswaarde mee verloren. Bovendien is Philips verwikkeld in tal van rechtszaken.

