Mishandeling NS-medewerker: vakbond is woest en wil actie van directie

Vakbond FNV Spoor is woest over de mishandeling van een NS-medewerker op station Roosendaal vrijdag. Het was een van de drie ernstige gebeurtenissen van afgelopen weekend. FNV-bestuurder Henri Janssen heeft de NS-directie een brief gestuurd. "Zo kan het niet langer."

"Mijn telefoon stond het hele weekend roodgloeiend", laat Henri weten in zijn brief aan de NS-directie. Hij wil dat er direct actie wordt ondernomen.

"Het water staat de NS'ers die in de vuurlinie actief zijn aan de lippen", benadrukt hij. "Het is wachten op nog ernstigere incidenten. Zo kan het niet langer. De grens bij onze achterban is bereikt."

Daarom moet er nu iets gebeuren, vindt hij. "Ik verwacht echt doorpakken van de NS-directie. Zowel richting de overheden en de politiek als richting het eigen personeel is het belangrijk dat de directie zich nu laat horen en zien."

Schop in het kruis

In Roosendaal ging het vrijdagavond mis nadat de hoofdconducteur op het station een man aansprak omdat die zijn voeten op het zitgedeelte van een bank had liggen. Een andere man in het stationsgebouw, een 28-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats, was het kennelijk niet eens met de manier waarop die jongeman was aangesproken. Hij duwde de NS-medewerker.

Daarop stuurde de NS-medewerker hem het station uit. Samen met een collega begeleidde hij de 28-jarige naar de uitgang, maar de man verzette zich hevig: hij bespuugde de NS-medewerker en schopte hem vervolgens in het kruis. Daarop werd de politie gewaarschuwd.

'Vier NS-collega's moesten op de man duiken'

Meerdere agenten kwamen vervolgens naar het station. Zij boeiden de agressieve man en probeerden hem mee te nemen naar een politieauto. Tijdens de wandeling daar naartoe schopte de 28-jarige man meerdere malen tegen de benen van een van de politiemannen. Op een gegeven moment zag hij kans een agent een kopstoot te geven.

"Liefst vier NS-collega's moesten boven op die 'reiziger' duiken om hem in bedwang te houden", schrijft Henri in zijn brief aan de NS-directie.

Jongeren met nepwapen

Eerder op de dag ging het ook al mis in een Thalys. Daar kreeg een Belgische trainmanager klappen van een reiziger zonder vervoersbewijs, nadat hem werd gevraagd uit te stappen op station Rotterdam.

En aan het eind van de vrijdagavond werd in de buurt van Schiphol een groep van zeven jongeren uit een trein gehaald nadat bij een van hen een wapen was gezien. Dit bleek uiteindelijk een nepwapen.

