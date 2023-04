Bondscoach Koeman raadt Simons aan jaar langer bij PSV te blijven

Bondscoach Ronald Koeman raadt voetballer Xavi Simons aan om nog een seizoen bij PSV te blijven. De aanvaller maakt dit seizoen indruk bij PSV met 15 doelpunten en 8 assists in de competitie. "Ik denk dat het heel goed is als hij nog een jaar bij PSV blijft", zei de bondscoach bij Studio Voetbal.

De bondscoach vertelde bij Studio Voetbal dat hij afgelopen woensdag met Simons heeft gesproken over zijn plannen. "Ik ben niet de aangewezen persoon om dat hier op tafel te leggen, maar dat zijn stappen die voor een speler enorm belangrijk zijn", zei de bondscoach bij Studio Voetbal.

"Ik schat Xavi wel in als een jongen die zijn keuzes heel goed afweegt. Het belangrijkste is gewoon dat hij gaat spelen, daar ontwikkel je je het beste van."

Niet te veel druk

De bondscoach wil ook nog niet te veel druk op de 20-jarige voetballer leggen. "Ik zie hem voor het Nederlands elftal als een man voor de linkerkant. Ik denk dat hij naar de nummer 10-positie kan toegroeien. Hij is een geweldig talent en al dusdanig belangrijk bij PSV. Wat hij laat zien in zo'n wedstrijd is dat hij een speler is die onbevangen kan voetballen, dat zag je bij Ajax juist niet", sprak Koeman over de 3-0-zege van PSV op de Amsterdammers.

Koeman speelt met het Nederlands elftal op 14 juni de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De bondscoach gaf aan dat hij met een vaste keeper wil gaan spelen in de komende wedstrijden. Welke doelman dat is ligt volgens Koeman aan fitheid en aan de prestaties.

