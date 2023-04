Lege schappen dreigen: ook acties bij AH distributiecentrum in Tilburg

Bij het distributiecentrum van Albert Heijn aan de Pegasusweg in Tilburg hebben zo'n vijftig medewerkers maandagochtend vanaf half zeven het werk neergelegd. Volgens een woordvoerder van vakbond FNV gaat het om meer dan de helft van de vaste medewerkers die maandag aan het werk zouden moeten zijn. Ook in andere distributiecentra legden medewerkers van de supermarkt maandag het werk neer.

Volgens Albert Heijn zullen klanten als gevolg van de acties later maandag al merken dat bepaalde schappen in de supermarkt leeg raken.

Inzet van de acties is een hogere loonsverhoging om de impact van de hoge inflatie voor medewerkers te compenseren. Vakbond FNV wil dat de salarissen in een jaar structureel omhooggaan met ruim 14 procent, maar Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 8 procent voorgesteld.

Acties in afwachting van beter bod

In Tilburg laat een actieleider namens de FNV weten voor een 'loonsverhoging van minimaal twee cijfers voor de komma te gaan'. Komt er na hun actie van vandaag geen beter bod van de supermarkt dan volgen er dinsdag- en woensdagochtend volgens hem opnieuw acties, ook in Tilburg.

Een medewerker van het distributiecentrum die maandag meedoet aan de actie zegt dat het vooral steekt dat de supermarkt 'woekerwinsten maakt' en medewerkers hiervan niet profiteren. "Wanneer we niet minimaal tien procent erbij krijgen, boer je gewoon achteruit met de inflatie van tegenwoordig."

Lege schappen dreigen

De supermarkt maakte maandagochtend bekend dat klanten waarschijnlijk in de loop van maandag al zullen merken dat de bepaalde producten in de schappen niet meer worden aangevuld. Welke producten het eerste op dreigen te raken, is volgens een woordvoerder nog lastig te zeggen. Het hoeft volgens haar niet per se om versproducten te gaan. In Geldermalsen bijvoorbeeld worden veel andere producten verwerkt, zoals shampoo.

Bij alle zes distributiecentra van Albert Heijn zijn de komende dagen acties, zo hebben de vakbonden aangekondigd. De staking begon zondagavond al onder parttimers. Vakbond FNV telde toen al zo'n vierhonderd stakers, maandagochtend gaat het volgens een bestuurder van de vakbond in totaal om vier- tot vijfhonderd mensen die het werk hebben neergelegd. De bond verwacht dat dit aantal in de loop van de dag nog zal oplopen.

Totaal 6000 distributiemedewerkers

In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken in totaal zo'n zesduizend mensen, van wie ongeveer de helft op uitzendbasis. Vanuit de distributiecentra worden alle AH-supermarkten in Nederland en België bevoorraad.