Familie Slegers geraakt door liefdevolle brieven en bloemen na dood Thijs

De familie van Thijs Slegers is 'erg onder de indruk en geraakt' vanwege al het medeleven dat getoond werd na het overlijden van de PSV-perschef. Dat laat de familie maandag weten in een tweet.

"De liefdevolle en hartelijke brieven, gesprekken, berichten en bloemen doen ons goed", schrijven Thijs' vrouw Sylvia en zijn kinderen Sid en Jools.

Duizenden bloed- en stamceldonoren

De perschef van de Eindhovense voetbalclub, die eerder als voetbalverslaggever werkte bij Voetbal International en De Telegraaf, overleed eind maart op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van acute leukemie.

Slegers was een bekend gezicht in de Nederlandse voetbalwereld. Maar hij werd ook bekend vanwege zijn oproep aan mensen om bloed- of stamceldonor te worden. Dat deed hij toen hij bekendmaakte dat hij zelf niet meer te genezen was. "Ik ben niet meer te redden, maar anderen wel", benadrukte hij. Aan zijn oproep werd massaal gehoor gegeven. Duizenden mensen meldden zich aan bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren.

Rode fakkels

PSV nam begin deze maand afscheid van Slegers in het Philips Stadion. De kist van Slegers stond in de spelerstunnel, de gang waardoor de voetballers normaal gesproken het veld betreden. Daar konden mensen afscheid nemen van de perschef. Rond het veld stonden tientallen fans met rode fakkels, om Slegers zo de laatste eer te bewijzen.

De uitvaart van Slegers vond in besloten kring plaats.

