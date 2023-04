Zo zag het afscheid van perschef Thijs Slegers in het PSV-stadion eruit

In het Philips Stadion in Eindhoven is zondagavond afscheid genomen van Thijs Slegers. De perschef van de Eindhovense voetbalclub overleed kort geleden op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. PSV schat dat er zo'n 2500 mensen langs de kist zijn gelopen.

De kist van Slegers was geplaatst in de spelerstunnel, via welke gang de voetballers normaal gesproken het veld betreden. Daar konden mensen afscheid nemen van de voormalig journalist van onder meer Voetbal International. Er werden veel bloemen geplaatst bij een hek met daarop een foto van Slegers. Ook kon er een boodschap worden achtergelaten in een condoleanceregister.

Rode fakkels

In het stadion stond de tekst 'Thijs Slegers 1976-2023' op de boarding en rond het veld stonden tientallen fans met rode fakkels. Onder andere algemeen directeur Marcel Brands van PSV was in het Philips Stadion aanwezig.

Het stadion ging om halfzeven 's avonds open. Rond halfnegen werd de wachtrij gesloten. De uitvaart van Slegers vindt deze maandag in besloten kring plaats.

Ter nagedachtenis aan Slegers werd zaterdag voor de uitwedstrijd van PSV tegen NEC een minuut stilte gehouden. Voor de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar, afgelopen maandag, was er ook een minuut stilte voor Slegers.

Bloed- of stamceldonor

Slegers was een bekend gezicht in de Nederlandse voetbalwereld. Maar hij werd ook bekend vanwege zijn oproep, toen bekend was dat hij zelf niet meer te genezen was, aan mensen om bloed- of stamceldonor te worden. "Ik ben niet meer te redden, maar anderen wel", benadrukte hij.

Aan zijn oproep werd massaal gehoor gegeven. Duizenden mensen meldden zich aan bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren.

LEES OOK:

Thijs Slegers overleden: PSV-perschef zette stamceldonatie op de kaart

Emotionele Thijs Slegers trots op tienduizend nieuwe donoren: 'Wonderlijk'