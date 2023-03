Thijs Slegers overleden: PSV-perschef zette stamceldonatie op de kaart

Thijs Slegers, bekend als woordvoerder van PSV, is op 46-jarige leeftijd overleden. Hij had al jaren acute leukemie en maakte begin februari bekend dat hij niet meer beter werd. In het bericht waarin hij dat nieuws deelde, riep hij mensen op zich aan te melden als stamceldonor. Dat gebeurde massaal: duizenden mensen gaven gehoor aan de oproep van Slegers.

"Met droefenis heeft PSV maandagochtend kennisgenomen van het overlijden van collega Thijs Slegers", staat op de website van de Eindhovense voetbalclub.

Thijs Slegers werd in 1976 geboren in Geldrop. Voordat hij woordvoerder werd, maakte hij naam als sportjournalist en clubwatcher. Eerst bij De Telegraaf, later bij Voetbal International (VI). Lange tijd gold hij als een van de bekendste clubwatchers in de voetbaljournalistiek, waarin hij eerst Ajax, Oranje en de laatste jaren PSV volgde. Glimmend jasje

Bij transfers van spelers en trainers was hij er vaak als eerste bij. In voetbalprogramma’s op tv was hij graag geziene gast om het nieuws over PSV te duiden, zoals Voetbal International met Johan Derksen. "Hij zat altijd met een glimmend jasje aan de bar", zei Derksen in februari, nadat Slegers bekendmaakte niet meer beter te worden. "Van alle redacteuren van VI was hij de enige die het leuk vond om hierheen te komen. Echt een wereldgozer."

Slegers in 2015 als analist te gast bij FC Onder Ons, een voetbalprogramma van Omroep Brabant.

Slegers was als clubwatcher onvermoeibaar en kritisch. Dat bleef ook bij PSV zelf niet onopgemerkt. In 2015 trok de club hem aan als woordvoerder. Een slimme zet van de club: de gedreven journalist die er niet voor terugdeinsde om zijn ongezouten mening over het wel en wee van PSV te geven, hield zich in zijn nieuwe rol gedeisd. “Mijn mening is nu geen factor meer”, zei hij daar zelf over. Als woordvoerder stond hij niet meer naast, maar tegenover de sportjournalisten. Wie als journalist met Slegers te maken kreeg, had het niet altijd makkelijk. Als er in zijn ogen iets niet klopte in berichtgeving over PSV, schroomde hij niet om van zich te laten horen. "Ik lul in mijn huidige functie nooit iets recht, maar probeer richting de media soms wel iets te duiden. Maar niet goed is niet goed", schreef hij eens op Twitter.

Thijs Slegers naast Mark van Bommel tijdens een persconferentie in 2015 (foto: ANP).

In 2017 kreeg Slegers een herseninfarct, waarvan hij goed herstelde. Korte tijd later kon hij weer aan het werk. Zo’n drie jaar later, in oktober 2020, liet Slegers weten te lijden aan acute leukemie. Hij legde noodgedwongen zijn werk neer voor een operatie. PSV-fans staken hem een hart onder de riem met fakkels en een spandoek, waar ‘Samen sterk’ op stond. Niet alleen bij supporters, maar ook bij zijn collega’s van PSV was de steun groot. "Donyell Malen bood aan om bij mij te komen koken, om maar íets te kunnen doen. Jorrit Hendrix stond ineens op de stoep met een maaltijd", zei hij in een interview met Eindhovens Dagblad. Weer aan het werk

In 2022 ging Slegers weer aan het werk, eerst voor 32 uur per week, zo vertelde hij tegenover de krant. Begin februari maakte hij bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. De stamceltransplantatie die hij onderging, sloeg uiteindelijk niet aan. "Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen. Mijn gezin en ik danken jullie allemaal voor de steun die we mochten ontvangen in de voorbije jaren. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan", schreef hij in een bericht op social media, waarop duizenden steunbetuigingen binnenkwamen.

Een steunbetuiging van PSV'ers tijdens de warming up in de wedstrijd Feyenoord-PSV op 5 februari (foto: ANP).