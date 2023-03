Overlijden Thijs Slegers: 'Er melden zich nog steeds nieuwe stamceldonoren'

Stichting Matchis, het centrum voor stamceldonoren, reageert bedroefd op de dood van perschef Thijs Slegers van PSV. Begin februari maakte de voormalige sportjournalist bekend dat hij niet meer kon genezen van acute leukemie, maar anderen misschien wel. Daarom deed hij een oproep om stamcellen en bloed te doneren.

Sindsdien meldden zich tussen de 10.000 en 11.000 mensen als potentiële stamceldonor bij Matchis.

"Er melden zich nog steeds nieuwe mensen. We zien echt dat donatie is gaan leven in de sportwereld. Met name onder mannen, dat is heel bijzonder", zegt een woordvoerder. "Dit was eerst een doelgroep die we niet zo gemakkelijk wisten te bereiken."

Indruk gemaakt

PSV maakte maandag bekend dat Slegers op 46-jarige leeftijd is overleden. Dat bericht is bij Stichting Matchis hard aangekomen.

Een woordvoerder: "Ik ben geschrokken en collega's zijn erdoor overstuur. We hebben weinig persoonlijk contact met hem gehad, maar indirect wel. Het heeft veel losgemaakt. Dat iemand zich zo inzet voor het onderwerp waar wij zo enorm mee bezig zijn: dat maakt indruk."

Na de oproep van Slegers liep het dus storm bij Matchis. "We zijn hem heel erg dankbaar, omdat het heel hard nodig is voor patiënten die een stamceldonatie nodig hebben. Voor deze mensen doen we het."

Duizenden mensen

Mensen die leukemie krijgen, hebben een kans volledig van de ziekte te genezen door stamceldonaties. Daarvoor moet het weefseltype van de donor en de patiënt overeenkomen. De kans dat twee mensen met elkaar matchen is heel klein. In Nederland krijgen elk jaar duizenden mensen leukemie.

