Emotionele Thijs Slegers trots op tienduizend nieuwe donoren: 'Wonderlijk'

Het aantal mensen dat zich heeft aangemeld als stamcel- of bloeddonor na de oproep van de ernstig zieke PSV-perschef Thijs Slegers is gestegen tot zo'n tienduizend. Tijdens een speciale liveshow in het Philips Stadion in Eindhoven, met als titel ‘Bloedverwanten voor Thijs’, werd deze actie maandagavond nog eens extra in de schijnwerpers gezet.

Er stond voor deze gelegenheid ook een mobiele afnamelocatie bij het stadion waar mensen een gratis bloedgroeptest konden laten doen, de eerste stap om bloed- of plasmadonor te worden. Het aantal nieuwe donoren dat zijn oproep tot nu toe al heeft opgeleverd, had Thijs nooit durven dromen. "Het is ontploft, op een goede manier", stelde hij tijdens de uitzending vast. "Ik had wel verwacht dat het iets zou doen, maar dit is wel heel bijzonder."

"Het is een beetje uit de klauwen gelopen."

Bij de 46-jarige Slegers werd eind 2020 acute leukemie vastgesteld. Anderhalve week geleden maakte de oud-journalist van Voetbal International via social media bekend dat hij niet lang meer te leven heeft. "De afstotingsziekte die me al maanden dwarszit, is geen halt toe te roepen", liet Slegers toen weten. "Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De artsen kunnen niets meer voor me doen." Thijs vertelde tijdens de uitzending van maandagavond dat het 'naar omstandigheden 'okay' met hem gaat. "Het is een heel rare anderhalve week geweest waarin je een heel slechte boodschap krijgt die veel impact heeft. Op mij, op mijn vrouw en kinderen, de familie... Uiteindelijk moet je het toch vertellen aan iedereen. Toen heb ik ervoor gekozen om daar die oproep aan te koppelen: word stamcel- of bloeddonor. Dat is een beetje uit de klauwen gelopen", stelt hij tevreden vast. "Maar daarnaast zit je met je emoties. Het is lastig om daartussen te schakelen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Dat zeg ik heel eerlijk."

"Heel bijzonder, in de geschiedenis van PSV stel ik helemaal niets voor..."

Zo raakte hij hevig geëmotioneerd door de steunbetuigingen voor hem die plaatsvonden tijdens Feyenoord-PSV en afgelopen weekend tijdens PSV-FC Groningen. Supporters die in de twaalfde minuut van de wedstrijd massaal het lampje van hun telefoon aanzetten om zo letterlijk een licht te laten schijnen 'voor Thijs en iedereen die hier ook mee te maken heeft'. In het Philips Stadion werd zaterdag het duel met Groningen zelfs een minuut lang stilgelegd en gaven supporters, spelers en de arbiters hem een staande ovatie.

"In de voetballerij staan we vaak met de neuzen tegen elkaar, soms letterlijk."

"Dat is heel bijzonder. Ik heb hier op het veld nog nooit tegen een bal geschopt, in de geschiedenis van PSV stel ik helemaal niets voor. Het is heel bijzonder dat die mensen zoiets samen doen. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van de kracht van het voetbal", zegt Slegers. "Heel wonderlijk dat zoiets ontstaat. In de voetballerij staan we vaak met de neuzen tegen elkaar, soms letterlijk. De rivaliteit viert hoogtij. Maar op het moment dat het in deze bedrijfstak bij iemand tegen zit, kruipen we bij elkaar. Dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is heel emotioneel, maar ook prachtig."