Dieven maken gat dwars door de deur en plunderen de BMW van Brigitte

De schrik zit er goed in bij Brigitte Geilings-Vogel uit Wijk en Aalburg. Dieven braken vorige week in in haar BMW. Zowel het stuur, het lcd-scherm als de radio zijn verdwenen. "Ze hebben een groot gat in de auto gemaakt en hebben hem zo open gemaakt. Die auto was echt mijn trots. Maar ook na reparatie durf ik er eigenlijk niet meer in te rijden. Het idee dat die mannen op mijn stoel hebben gezeten...", zegt een geëmotioneerde Brigitte.

Het gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Die nacht werd Brigitte ergens van wakker, maar ze weet niet waarvan. "Achteraf heb ik ze misschien wel gehoord. Er staat ook iemand op de beelden van onze deurcamera, die voor de deur langsloopt. De auto stond op de oprit, naast die van mijn man. Maar de zijne, een Mercedes, hebben ze met rust gelaten. Hadden ze die maar gepakt, die is van zijn werkgever." De auto heeft een groot gat in de deur. En het stuur, het scherm op het dashboard en de radio zijn eruit gesloopt. Het gaat om een schade van duizenden euro's. Ze heeft inmiddels een leenauto van het schadebedrijf.



Brigitte vermoedt dat het om een bende gaat. Dezelfde nacht werd ook ingebroken in een auto in de Begoniastraat, nog geen minuut verderop. Ook daar zijn stuur, scherm en radio van een BMW verdwenen. "En in Rijswijk zijn ze ook bezig, daar zijn beelden van twee mannen die met zaklampen in een BMW kijken", zegt Brigitte over beelden die op Facebook staan.

"Zet je auto binnen als het kan."

"Ik ben er helemaal van slag van. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb die auto pas twee jaar. Ik zou iedereen willen waarschuwen. Zet je auto binnen als het kan." Brigitte heeft melding gemaakt van de diefstal van de politie en hen ook de beelden gestuurd. "Hopelijk pakken ze de daders. Als ik erachter kom wie het gedaan heeft, is hij de mijne", zegt ze. De politie bevestigt dat de melding binnen is en ook is aangifte gedaan van de diefstal in Rijswijk. Het is niet de eerste keer dat dieven toeslaan en alles uit een auto haalde door er een gat in te maken. Met carnaval gebeurde dat onder meer in Den Bosch, ook bij BMW's. En in Oss sloegen in februari dieven bij vijf Mercedessen toe. Ook buitenspiegels zijn populair bij het dievengilde. Zo zijn in de Eindhovense wijken Gijzenrooi en Putten dit weekend bij meer dan zes auto's de buitenspiegels weggehaald.