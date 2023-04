Drie voertuigen botsen op elkaar na verwarring om wandelaar in berm

Drie voertuigen zijn maandagmiddag tegen elkaar gebotst op de Nieuwendijk in Budel. Een automobiliste dacht dat een vrouw die in de berm liep, wilde oversteken en ging daarom op de rem. Een bestelbus die achter haar reed, botste daardoor achterop haar auto. De bus probeerde nog uit te wijken maar reed tegen een tegemoetkomende bestelwagen. Dat meldt een 112-correspondent.

De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurders zijn in het ziekenhuis nagekeken. De wandelende vrouw bleef ongedeerd.

De schade aan de drie voertuigen was groot. De wandelende vrouw in de berm zou met een koffer onderweg zijn geweest naar het asielzoekerscentrum in Budel. Volgens buurtbewoners was zij niet bekend in de buurt en is het niet de eerste keer dat er mensen in de berm lopen in plaats van op het fietspad. Het zou vaker leiden tot gevaarlijke situaties.

Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeval. De weg is daarom afgesloten voor verkeer.