Peter heeft wéér de lekkerste asperges van Brabant: 'Net zo fantastisch'

Ze hebben het wéér geflikt: Peter en Jolanda van der Heijden uit Gemert hebben, net als vorig jaar, de lekkerste asperges van de provincie. Dat besliste de zevenkoppige jury van het Brabants Asperge Genootschap maandagavond, na een strenge keuring.

"Vorig jaar was het fantastisch en dat is het nu weer", glundert Peter. Ondanks die topscore in 2022 had hij de nieuwe overwinning niet aan zien komen. "Totaal niet. Het waren asperges van een compleet ander perceel."

Dat mag zo wezen, voor de jury waren het toch weer de allerlekkerste. "Ze zeiden dat ze er met kop en schouders bovenuit staken." Waar dat dan aan lag? "Ze kijken naar allerlei onderdelen. Hoe de asperges eruit zien, hoe ze smaken, de bite..."