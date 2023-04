Tarek reageert in plat Amsterdams op winst PSV, filmpje gaat viral

Voetbalsupporter Tarek Bayoumy uit Mierlo reageerde zondag bij de uitgang van het Phillips Stadion in onvervalst Amsterdams op de overwinning van PSV op Ajax. Dit deed hij zo overtuigend dat PSV-supporters wat dreigend zijn kant op kwamen. Net op tijd zei hij zonder accent: "Toen dronk ik een Bavaria en deed ik weer normaal. Boerruhhh!"

Het hele betoog van Tarek is gefilmd door een ploeg van het online voetbalprogramma 433. Die zette het filmpje vervolgens op TikTok en toen ging het hard. Het filmpje is dinsdagmorgen al bijna 60.000 keer bekeken.

Het was een spontane actie van Tarek. Hij zag bij de uitgang van het stadion een vrouw met een microfoon die vragen stelde. Zij was van de voetbalsite 433. "Ik hou wel van een grapje dus ben op haar afgestapt. Ik hield mijn jas dicht zodat mijn PSV-shirt niet te zien was en begon in mijn beste Amsterdams te vertellen."

"Ik voelde de spanning stijgen", gaat Tarek verder. "Daarop gooide ik mijn jas open. Mijn rode PSV-shirt knalde eruit, gevolgd door de kreet 'Boeruhhh!'"