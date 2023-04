Lintjesregen begonnen: eerste 'supervrijwilliger' verrast door burgemeester

De jaarlijkse lintjesregen is woensdagmorgen begonnen in Hank. Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena benoemde de 71-jarige Dirk van Hees tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na deze fanatieke vrijwilliger zullen nog honderden Brabanders deze woensdag koninklijk worden onderscheiden.

Dirk van Hees reageerde volkomen verrast toen de burgemeester bij hem aan de deur stond. Lichtenberg roemde zijn vele vrijwilligersactiviteiten.

Van Hees zat jaren in het bestuur van Wieler Trim Club De Phoenix (later WTC Hank). Als bestuurslid is hij betrokken bij de plaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen. Verder zet hij zich in voor de EHBO-vereniging, de afdeling Huntington van zorgorganisatie MIJZO en activiteitenvereniging De Dotter.

Lichtenberg gaat deze woensdag nog meer mensen thuis verrassen. Hij wordt bij zijn toer door de gemeente Altena begeleid door een muzikaal gezelschap.

Ook de gemeente Deurne was er vroeg bij. In Helenaveen werd om acht uur André Joosten in de bloemetjes gezet. Hij wordt 'een echte promoter van het mooie Peeldorp' genoemd.

Om 13.00 uur wordt op deze site bekend wie in onze provincie nog meer een Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen.

