Ontsnapte gier uit dierentuin gespot in Olland: 'Hij lijkt fit en gezond'

1/4 De ontsnapte Rüppellsgier is in Olland gezien (foto: Dirk Eijkemans)

De Rüppellsgier die een week geleden ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp is maandag gezien in Olland, bij Sint-Oedenrode. Vogelaar Dirk Eijkemans heeft de grote vogel gefotografeerd toen hij op een schoorsteen uitrustte. "Hij zag er fit en gezond uit. Toen de bewoners kwamen kijken naar de gier op hun dak, rekte hij zijn vleugels en werd hij twee en een halve meter breed."

Later zag vogelaar Dirk de gier nog op een ander dak zitten in het centrum van Olland. "Het is natuurlijk een vogel die uit gevangenschap komt. Dat is voor mij als vogelliefhebber wel jammer. Vorig jaar juni heb bij Elzendorp vier vale gieren gezien die waarschijnlijk uit Spanje waren komen vliegen. Dat vind ik extra bijzonder.

Stormschade

De Rüppellsgier ontsnapte uit de dierentuin in Rotterdam nadat het hok stormschade had opgelopen. Het is lastig om de vogel te vangen omdat hij tot wel 11 kilometer hoog kan vliegen. Vaak rusten deze vogels uit op huizen of bomen. De dierentuin hoopt dat de gier zelf terugvliegt zodra hij honger krijgt.

Het is een aaseter en hij is gewend om gevoerd te worden. De afgelopen dagen is hij in de provincie Zeeland verschillende keren gezien. Dirk heeft na maandagavond geen spoor meer van de gier gevonden. "Ook op Waarneming.nl is geen melding meer gedaan. Het is weliswaar een grote vogel, maar op 11 kilometer hoogte blijft daar nog geen stipje van over."