A58 bij Moergestel dicht door ongeluk, verkeer moet omrijden via A2

Grote drukte op de Brabantse snelwegen dinsdagmiddag. Door een ongeluk op de A58 van Eindhoven richting Tilburg is de snelweg bij Moergestel dicht. Het verkeer moet omrijden via Vught over de A2 en de A65. Ook op de A50 staat het verkeer vast.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat op de A58 een auto op z'n kant ligt, er zijn meerdere auto's bij het ongeluk betrokken. Rond half vijf botsten drie auto's en een bestelwagen op elkaar bij Ravenstein. Daardoor liep de vertraging vanuit Eindhoven razendsnel op. Verkeer vanuit Den Bosch wordt op de A50 geadviseerd om te rijden via de A2 en de A15. Vanuit Eindhoven is het verkeer omgeleid via de A67 en de A73. Bij het knooppunt Paalgraven richting Arnhem, waar de A59 samenkomt met de A50, stond eerder dinsdagmiddag al een file. Die file sluit inmiddels naadloos aan op de file op de A50. Na Ravenstein loopt het verkeer richting Arnhem inmiddels weer door. Nog meer fileleed

Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat bij hoogte van Oirschot een kapotte vrachtwagen. Daardoor is de weg tussen Oirschot en Moergestel tijdelijk dicht. Het verkeer op de A58 wordt geadviseerd om te rijden via Den Bosch, over de A65 en de A2. En daarmee is de ellende op de A58 nog niet voorbij. Tussen Roosendaal en Rucphen is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Kozijn

Op de A59 van Den Bosch richting Zierikzee is een kozijn van een wagen gevallen, ook daar staat een file tussen Waalwijk en Waspik, de vertraging is bijna een half uur.