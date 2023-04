A58 bij Moergestel is weer open na ongeluk met meerdere auto's

De A58 van Eindhoven richting Tilburg is weer vrijgegeven na een ongeluk met meerdere auto's ter hoogte van Moergestel. Dinsdag rond kwart over zes kwamen meerdere auto's met elkaar in botsing, de snelweg werd daarom enkele uren afgesloten.

Op de A58 ontstond een ravage nadat een Tesla dinsdag van achteren werd aangereden door een andere automobilist. Vervolgens botsten de twee auto's achter de Tesla ook op elkaar. Een van die voertuigen belandde op z'n kant op de snelweg. Het verkeer moest omrijden via Vught over de A2 en de A65. Gewonde

Een inzittende van de Tesla is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle, zij was wel aanspreekbaar en kon zelf uit de auto stappen. Of er ook gewonden zijn gevallen in de andere twee voertuigen is niet bekend. Het ongeluk gebeurde op de linker rijbaan. De weg richting Tilburg ging helemaal dicht, de afsluiting duurde tot half negen. Brandweer, politie, ambulance en een bergingsbedrijf kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het verkeer dat achter het ongeluk stond en niet meer terug kon voor de omleiding, is over de vluchtstrook geleid. Nog meer fileleed

De A58 is niet de enige snelweg waar het dinsdag misging. Rond half vijf botsten drie auto's en een bestelwagen op elkaar op de A50 bij Ravenstein. Daardoor liep de vertraging vanuit Eindhoven razendsnel op en stond er op het hoogtepunt zo'n veertien kilometer file. Dat leidde tot anderhalf uur vertraging.



Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven stond eerder dinsdagmiddag ter hoogte van Oirschot een kapotte vrachtwagen. Daardoor ging de weg tussen Oirschot en Moergestel ook tijdelijk dicht. Later dinsdagmiddag ging de rechterrijstrook van de A58 dicht na een ongeluk bij Roosendaal en Rucphen.

Op de A59 van Den Bosch richting Zierikzee viel een kozijn van een wagen, ook daar liep verkeer vertraging op van bijna een half uur.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision