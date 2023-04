Klopjacht op jongens die met veel geweld fietsen stelen

In Roosendaal is dinsdagavond onder meer met met een helikopter gezocht naar drie jongens van ongeveer zestien jaar. Zij stalen dinsdagavond rond half negen onder bedreiging twee elektrische fietsen aan de Monseigneur Hopmanstraat. Volgens de politie zou het gaan om een gewelddadige beroving waarbij mogelijk een wapen is gebruikt. De drie zijn woensdagochtend nog niet gevonden, zo laat een politiewoordvoerder weten.

UPDATE: Schoten gelost bij gewelddadige beroving waarbij fietsen werden buitgemaakt Om de jongens te vinden werd een bericht via Burgernet verstuurd. Het gaat om tieners met een donker uiterlijk en krullend haar, ze droegen zwarte trainingspakken en zwarte jassen. Het advies luidt om de drie niet zelf te benaderen. De jongens dreigden mogelijk met een wapen. Tussen de Monseigneur Hopmanstraat en de Aalbersestraat was de omgeving dinsdagavond lange tijd afgezet zodat de politie onderzoek kon doen.

Foto: Christian Traets / SQ Vision

Foto: Christian Traets / SQ Vision