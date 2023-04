Brute moord op psychologe: tien jaar cel voor man uit Geldrop

Jahangir A. (46) uit Geldrop krijgt ook van het gerechtshof in Arnhem tien jaar cel opgelegd voor de moord op Els Slurink. De psychologe werd in 1997 dood gevonden in haar huis in Groningen. Het slachtoffer, dat onderzoek deed naar kindermisbruik, had één steekwond: in haar hart. Mogelijk toegebracht met een schaar. Er waren geen braaksporen en jarenlang tastte de politie in het duister.

De raadsheren (dat zijn de rechters in een hoger beroep) vonden dinsdag bewezen dat hij schuldig is aan de moord op Els Slurink, meldt RTV Noord . Onder de nagel van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte, dat vonden de raadsheren doorslaggevend bewijs. Ook verklaarde een buurvrouw dat zij geschreeuw en een bonk uit Els haar huis hoorde komen, dat ondersteunt de DNA-match vindt het hof.

De man was 20 toen de vrouw dood gevonden werd in haar woning. De rechtbank in Groningen veroordeelde hem eerder al tot tien jaar cel. Maar A. ging in hoger beroep, omdat hij zegt onschuldig te zijn.

Jarenlang bleef onduidelijk wat er met de psychologe was gebeurd. Er was weinig bewijs. Scenario's waren er wel. Zo had de vrouw als psychologe ook te maken met kinderen die mogelijk misbruikt waren. Haar werk zou iets met de moord te maken kunnen hebben. Of had ze misschien een inbreker getroffen in haar huis?

Maar in 2021 leidde de DNA-vondst onder Els haar nagel tot een match in de databank vanwege eerdere veroordelingen van A. De politie startte in die tijd opnieuw een campagne in de hoop extra informatie te krijgen, maar had A. al in het vizier. In februari 2021 hielden ze hem in Geldrop aan.

De familie van Els leeft nog elke dag met het leed dat Slurink aangedaan is. "De moord op mijn zus is een diepe wond die slecht kan helen. Wij zijn het als gezin niet meer te boven gekomen wat er gebeurd is", zegt een van haar broers tegen RTV Noord.