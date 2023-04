Transavia schrapt woensdag en donderdag retourvluchten Spanje

Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapte woensdag en donderdag drie retourvluchten van en naar Spanje. Dat bevestigt een woordvoerder na berichten in verschillende media. Het gaat om toestellen die vliegen tussen Eindhoven en Valencia en tussen Eindhoven en Málaga.

Ook een vertrekkende vlucht van Eindhoven naar Lissabon is geannuleerd. De reizigers kregen dinsdagavond te horen dat hun vlucht op woensdag niet doorging.

Beperkt aantal vliegtuigen

De vliegmaatschappij heeft komende tijd een beperkt aantal vliegtuigen beschikbaar. Daardoor moet ze op sommige momenten vluchten schrappen.

De woordvoerder wil niet kwijt hoeveel reizigers woensdag en donderdag gedupeerd zijn. In de vliegtuigen van Transavia zijn 189 stoelen beschikbaar per vlucht. "We proberen zoveel mogelijk mensen op een vlucht te zetten met ingehuurde vliegtuigen."

Reizigers worden gecompenseerd via de Europese regels, meldt hij. Volgens die regels kunnen reizigers hun ticketkosten terugkrijgen als een vervangende vlucht niet mogelijk is.

'Vlootuitdagingen'

Transavia kampt sinds deze maand met wat de woordvoerder 'vlootuitdagingen' noemt. "Elke dag kijken we of we de vluchten rond kunnen krijgen of niet", zegt hij. Sommige vliegtuigen zijn kapot en wachten op nieuwe onderdelen. Drie andere toestellen blijven aan de grond omdat het papierwerk nog niet op orde is. Transavia least die vliegtuigen van Blue Air, een Roemeense luchtvaartmaatschappij die onlangs failliet ging. Vertraging rond de deal zorgde voor problemen met het papierwerk.

Vanwege het tekort aan vliegtuigen besloot Transavia vijf procent van de vluchten in april en mei te schrappen. Hoe lang de problemen nog duren is bij de woordvoerder niet bekend.

Dat hangt onder meer af van wanneer nieuwe onderdelen worden geleverd. "We willen klanten zo goed mogelijk helpen en doen er alles aan om te werken aan een oplossing", meldt hij.

