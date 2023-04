Man doodt de echtgenoot van zijn minnares: tien jaar celstraf

Fawad R. uit Eindhoven is veroordeeld tot 10 jaar gevangenis voor de dood van een man uit Oosterhout. De veroordeelde had een liefdesrelatie met de vrouw van de gedode man. Nadat die relatie stukliep kwam Fawad op kerstnacht 2021 verhaal halen en was er een steekpartij. Volgens de rechtbank heeft Fawad het niet gewild, maar wel gedaan. Daarom werd hij veroordeeld voor doodslag.

Volgens de rechtbank heeft Fawad gebeld met zijn minnares. Hem werd duidelijk gemaakt dat hij niet welkom was. De man is toch naar het huis in Oosterhout gegaan. Toen de man van zijn minnares de deur opende, ontstond er een schermutseling.

Het slachtoffer werd vijf keer gestoken in de borst waarvan één keer in zijn hart. Van noodweer is volgens de rechtbank geen sprake. Fawad zei tijdens de zitting dat de man hem aanviel met een hamer. Volgens de rechtbank is er sprake van onherstelbaar verdriet bij de familie van het slachtoffer.

Abortus

Het slachtoffer leefde al tien jaar lang gelukkig met zijn vrouw in Oosterhout. Met twee jonge kinderen woonden ze aan de Stuifduin. Frans en zijn vrouw leefden als broer en zus. En dat betekende dat de vrouw, met instemming van Frans, er een relatie op nahield met Fawad R. (34) uit Eindhoven. De vrouw raakte zwanger van de Eindhovenaar. Na een maand of vier strandde de relatie. Fawad betaalde nog wel voor de abortus van zijn ex.

