Man betaalt abortus van zijn minnares en steekt haar man dood: eis 12 jaar

Het begon met een korte liefdesrelatie. Daarna volgde een ongewenste zwangerschap. Het eindigde met geweld tijdens de kerstnacht van 2021 in Oosterhout. Frans moest het met de dood bekopen. Donderdag werd 12 jaar cel geëist tegen de vermeende dader.

Frans leefde al tien jaar lang gelukkig met zijn vrouw in Oosterhout. Met twee jonge kinderen woonden ze aan de Stuifduin. Frans en zijn vrouw leefden als broer en zus. En dat betekende dat de vrouw, met instemming van Frans, er een relatie op nahield met Fawad R. (34) uit Eindhoven.

Abortus

De vrouw raakte zwanger van de Eindhovenaar. Na een maand of vier strandde de relatie. “Ik heb de relatie beëindigd”, zei de Eindhovenaar donderdag in de rechtbank in Breda. Want Fawad had andere plannen. Hij moest uitgehuwelijkt worden. Zijn Afghaanse ouders, hadden een bruid voor hem gevonden in Duitsland.

Fawad betaalde nog wel voor de abortus van zijn ex. Maar op kerstavond begon het bij Fawad te malen. Hij belde uitvoerig met zijn ex en wilde op bezoek komen. Zijn ex vertelde dat hij niet welkom was. "Toen raakte hij in paniek. Dat verklaart waarom hij naar de woning is gegaan", zegt zijn advocaat. Volgens de officier van justitie was hij die avond woedend en ook nog dronken.

Gevloek en gescheld

Het was al na middernacht toen Fawad arriveerde die vroege ochtend van eerste kerstdag. Fawad belde eerst een paar keer aan. Pas na een tijdje deed Frans geïrriteerd open. Buren hoorden gevloek en gescheld en woorden als 'klootzak' en 'teringjong'. Fawad zegt dat hij werd aangevallen door Frans met een hamer. Die houten hamer vond de politie later terug.

“Met de hamer wilde hij op mijn kop slaan!”, zei Fawad. "Toen heb ik een schroevendraaier gepakt. En gestoken ja.” Hij gooit het op zelfverdediging. “Hij wilde mij dood maken", benadrukte R. Maar hij kon niet goed verklaren waarom. “Ik heb met die man nooit problemen gehad.”

De advocaat ziet het optreden van Fawad als zelfverdediging. Dat is niet strafbaar en daarom vroeg hij of de Eindhovenaar vrijuit kan gaan.

Papa

De officier van justitie zei dat ze ‘geen snars’ gelooft van het verhaal van Fawad. Er was geen aanval met een hamer. Ook dat van de schroevendraaier klopt niet. Deskundigen denken eerder aan een mes. “Het was kerstavond en de vredige en gezellige rust werd wreed verstoord."

Extra heftig was dat het zoontje van toen 5 jaar oud zijn vader zwaargewond zag liggen. “Hij zag papa sterven en vroeg de politie: 'Heeft papa nog blauwe ogen?'”, vertelde de officier.

Frans leefde nog na zes steken in borst en arm. Hij kon zitten en praten met een agent. Maar de verwondingen waren zo ernstig dat hij een half uur na de steekpartij overleed.

Verstandelijk beperkt

Fawad zit sinds kerstmis 2021 in voorarrest. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij werkte volop mee, net als zijn ouders. Uit dat onderzoek werd duidelijk dat hij verstandelijk beperkt is, maar geen stoornis heeft. "Wat is gebeurd, moest niet gebeuren", zei hij.

De rechtbank doet uitspraak op 26 april.

