Slachtoffer dodelijke steekpartij is 52-jarige Oosterhouter

Foto: Imke van de Laar

Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Oosterhout is een 52-jarige inwoner van die plaats. De man kwam om het leven na de steekpartij op eerste kerstdag in een huis aan de Stuifduin. Agenten vonden de man zwaargewond voor zijn huis. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.