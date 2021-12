Bewoner overleden na steekpartij in huis Oosterhout, twee mannen opgepakt

Bij een steekpartij in een woning aan de Stuifduin in Oosterhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden. Het gaat om de bewoner. Twee mannen, een 33-jarige Eindhovenaar en een 34-jarige man uit Rotterdam, zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

De verdachten en het slachtoffer kenden elkaar. De politie kreeg rond één uur een melding van de steekpartij. Eenmaal gearriveerd troffen agenten de zwaargewonde man aan. Medische hulp mocht niet meer baten. Twee arrestaties in Eindhoven

Een getuige meldde dat direct na het incident er een auto wegreed. Een uur later konden de twee mannen in een woning in Eindhoven worden aangehouden. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Het politieonderzoek is nog in volle gang.