Man doodgestoken in Oosterhout, 'verdachte is ex van zijn partner'

Ook overdag gaat het politieonderzoek door. (Foto: Imke van de Laar)

De Stuifduin, een rustige straat in Oosterhout, kerstverlichting aan de gevels. Hier speelde zich in de kerstnacht een drama af, toen een bewoner werd neergestoken en korte tijd later bezweek aan zijn verwondingen. Het zou gaan om een drama in de relationele sfeer.

Zwarte hekken waarmee een deel van de huizen in de straat is afgezet, politiebusjes en -auto's en technische rechercheurs die forensisch onderzoek uitvoeren. Het onderzoek naar de fatale steekpartij aan de Stuifduin is op Eerste Kerstdag nog in volle gang. Agenten vonden het zwaargewonde slachtoffer rond halftwee voor het huis in de voortuin. Er werd nog eerste hulp verleend, maar dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed dezelfde nacht. Arrestaties in Eindhovense woning

Twee verdachten, die mogelijk betrokken zijn bij de steekpartij, gingen er in een auto vandoor. Dezelfde nacht nog waren er twee arrestaties in een woning in Eindhoven. Het gaat om een 33-jarige Eindhovenaar en een 34-jarige man uit Rotterdam. Volgens een buurtbewoner woonde het slachtoffer met zijn gezin in het huis. Hij zou de vader zijn van twee jonge kinderen, meldt BN DeStem. Een van de verdachten die nu vastzit, zou de ex-man van de vrouw van het dodelijke slachtoffer zijn.

'Wit laken voor het huis'

'Wit laken voor het huis'

In de buurt is met ontzetting gereageerd op het geweld. Een vrouw die een paar deuren verderop woont, zegt 's nachts wakker te zijn geworden toen de afzettingshekken om het huis werden geplaatst. "Toen ik naar buiten keek, zag ik iemand onder een wit laken liggen voor het huis", zegt ze. "Het is afschuwelijk, helemaal zo met de kerst." Ook een man die dagelijks met zijn hond door de straat wandelt, is geschokt. "Hier gebeurt normaal nooit iets, dit is een hele rustige buurt." Een andere buurtbewoner is zo onder de indruk dat hij er stil van is. "Het was ontzettend schrikken. Ik leef mee met de nabestaanden."