Wim Daniëls verdedigt eeuwenoud boek met zijn leven: 'Hoort in ons dorp'

Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel is een bekend schrijver, taalkundige en cabaretier. Hij is een liefhebber van woordenboeken en schreef er zelf ook. Hij was dan ook dolblij toen hij in Italië een eeuwenoud woordenboek Grieks-Latijns op de kop kon tikken, dat was geschreven door een plaatsgenoot. Opsturen was geen optie en daarom reisde hij met een bont gezelschap naar Florence. Inmiddels zijn ze op de weg terug: “We brengen de schrijver met zijn 500 jaar oude boek weer thuis."

Arnout van Eyshouts schreef het woordenboek in 1546. Daniëls kocht het voor 900 euro bij een antiquariaat in de Italiaanse cultuurstad. Op jonge leeftijd ging Arnout van Eynshouts, ook wel Arlenius genoemd, naar de Latijnse school in Den Bosch. Hij wilde aan een universiteit studeren, maar die was er nog niet in Nederland. En dus ging hij naar Italië waar hij buitengewoon goed student in de Griekse letteren bleek. In Venetië werkte hij als bibliothecaris en vertaalde hij belangrijke oude documenten. Daar schreef hij ook dit woordenboek. Nu treedt Daniëls, samen met dertig anderen, in zijn voetsporen. De meeste reizigers komen net als hij uit Aarle-Rixtel. "Zij willen zijn geschiedenis opnieuw beleven en terughalen naar het dorp waar ze vandaan komen.”

"We moeten hem persoonlijk gaan halen"

Daniëls kwam het boek rond de kerst op het spoor. "Ik had het ook kunnen laten opsturen, maar het boek is zo bijzonder en de man was zo bijzonder, dat we vinden dat we hem persoonlijk moeten halen." Het hoogtepunt van de reis was volgens Daniëls de overdracht van het boek in het antiquariaat in Florence, waar ze het kochten. "Het was fantastisch. Er waren muzikanten bij en een van ons had een lied geschreven speciaal voor de overdracht."

"Ik zal het verdedigen met mijn lijf en leden"

En nu heeft Daniëls dit boek dus in handen. "Het overtrof alle verwachtingen. Het is 500 jaar geleden geschreven, maar het was in nog een heel goede staat. Ik zal het verdedigen met mijn lijf en leden." Die uitspraak werd meteen op de proef gesteld tijdens de reis: "We moesten hem goed bewaren, maar we hadden geen kluis tijdens de tocht. We hebben hem in een kast gelegd en er een bed voor geschoven met de hardste snurker", lacht Daniëls. Het boek kostte 900 euro. Dankzij de gemeente Laarbeek, de heemkundekring en zestien donateurs kwam het geld bij elkaar. Daniëls houdt het boek niet zelf, maar het gaat naar de heemkundekring. "Daar is plek in de heemkamer. Het liefst in een vitrine die beschermt tegen zonlicht." LEES OOK: Wim Daniëls koopt eeuwenoud woordenboek: 'Zes pagina's hebben wormschade'