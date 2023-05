4 mei blijft spannend moment voor trompettisten: 'Je bent heel kwetsbaar'

Zelfs voor trompetvirtuoos Frank van der Poel (62) uit Sprundel is het spelen van het Signaal Taptoe op 4 mei allesbehalve een makkie. “Je bent heel kwetsbaar, bijna alsof je in je blote kont staat.” Bij de dodenherdenking wordt het signaal weer overal gespeeld voor de twee minuten stilte.

Als eerste trompettist van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine speelde Frank de bekende reeks noten regelmatig. Begin jaren tachtig mocht hij dat als twintigjarige doen tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. “Ik weet hoe het voelt. Het is ontzettend spannend, maar ook enorm eervol.”

Het Nederlandse signaal wordt soms verward met het Engelse signaal The Last Post. “Ze hebben dezelfde betekenis maar ze zijn totaal verschillend. Toch komt het nog steeds voor dat ik gevraagd wordt om The Last Post te spelen op een uitvaart. Maar bij officiële aangelegenheden en binnen defensie mag dat niet”, legt Frank uit.

Het Signaal Taptoe dateert vermoedelijk uit de zeventiende eeuw. Het was oorspronkelijk een oproep aan soldaten die ’s avonds in de kroeg zaten om terug naar de kazerne te komen. Tegenwoordig wordt het signaal gebruikt bij uitvaarten en om slachtoffers te herdenken.

Volgens Frank kunnen trompettisten die tijdens een ceremonie het Signaal Taptoe moeten spelen, vrijwel nooit goed inspelen. “Je staat maar te wachten en dan moet je plotseling het signaal blazen op een koud instrument. Het is net alsof je aan een atleet vraagt om zonder warming up een marathon te lopen. Zo’n loper loopt allerlei blessures op omdat het eigenlijk ook niet kan.”

De trompettist uit Sprundel speelde vooral in zijn jonge jaren het signaal regelmatig. “Het was altijd wel een dingetje maar als jongste werd ik gewoon aangewezen. Ik was zogezegd de sjaak die het mocht oplossen. Ik wist helemaal niets van alle heisa en spanning eromheen. Dat drong pas veel later tot mij door.”

In zijn latere carrière als succesvol solo trompettist speelde Frank het Signaal Taptoe minder vaak. Toch heeft de bijzondere tonenreeks nog altijd een speciaal plekje in zijn hart. “Het zijn vier natuurtonen die moeilijk zijn door hun eenvoud. Je hoort meteen wanneer het ergens een beetje kraakt of als een noot net niet wordt geraakt.”

Hij vervolgt: “Als alle noten feilloos gespeeld worden en het bij de laatste noot een beetje misgaat, hoor je er iedereen over. Ik vraag dan altijd of ze ook al die andere noten gehoord hebben die wel goed gingen.”

Het Signaal Taptoe op De Dam (niet door Frank van der Poel):