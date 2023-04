Man 'met veel geweld' om het leven gebracht in Eindhovense ggz-instelling

De man (57) die zondag bij ggz-instelling GGzE in Eindhoven overleed, is 'met veel geweld' om het leven gebracht. De later aangehouden man (30) zou hem meerdere keren met een voorwerp op zijn hoofd en lichaam hebben geslagen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte verbleef net als het slachtoffer in De Grote Beek van GGzE en werd kort na het incident opgepakt. Woensdag werd hij voorgeleid bij de rechter-commissaris, die bepaalde dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van moord. Onderzoek

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verdachte verblijft momenteel in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum. LEES OOK: Dode gevonden op terrein psychiatrisch ziekenhuis, verdachte aangehouden