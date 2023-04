Dode gevonden op terrein psychiatrisch ziekenhuis, verdachte aangehouden

Op het terrein van ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven is zondagochtend een dode gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit. Er is een verdachte aangehouden.

Rond tien uur kreeg de politie de melding dat een medewerker van de ggz-instelling de dode had gevonden. Het gaat om een cliënt van de instelling. Ook de verdachte is een cliënt van De Grote Beek. Wurgen met nylondraad

Begin augustus 2020 werd ook al een dode gevonden op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. Toen ging het om een 81-jarige psychiatrische patiënt. Ook toen werd een andere cliënt van deze instelling aangehouden, een 55-jarige man. Hij bekende dat hij de bejaarde patiënt wurgde met een nylondraad waaraan je schilderijen ophangt. Dit gebeurde in een ontmoetingsruimte van het centrum voor ouderenpsychiatrie.

Wat er precies is voorgevallen bij de GGZ-instelling wordt onderzocht (foto: SQ Vision).