Gewurgd met nylondraad: 6 jaar cel geëist voor dood psychiatrische patiënt

Tegen een man die in augustus vorig jaar een 81-jarige patiënt van de GGzE wurgde, is maandag zes jaar gevangenisstraf geëist en tbs met dwangverpleging. De 55-jarige verdachte is zelf ook cliënt van deze psychiatrische instelling in Eindhoven.

Het slachtoffer werd maandagmorgen 3 augustus in een van de huizen op Landgoed De Grote Beek gevonden. De verdachte was toen bij hem in de buurt. Hij werd direct aangehouden.

Ontmoetingsruimte

De man heeft al bekend dat hij de bejaarde patiënt wurgde met een nylondraad waaraan je schilderijen ophangt. Dit gebeurde in een ontmoetingsruimte van het centrum voor ouderenpsychiatrie. De verdachte waarschuwde zelf het personeel van de GGzE.

Volgens de officier van justitie is er sprake van doodslag.

