Psychiatrische patiënt (81) gewurgd met nylondraad: cliënt van GGzE drie maanden langer vast

De man die vastzit, omdat hij een 81-jarige patiënt van de GGzE in Eindhoven zou hebben gewurgd met een nylondraad, komt voorlopig niet vrij. De rechtbank in Den Bosch bepaalde woensdag dat de verdachte, ook cliënt bij deze psychiatrische instelling, nog zeker negentig dagen in een cel moet blijven. Daarna wacht hem een rechtszaak.

Het slachtoffer werd maandagmorgen 3 augustus in een van de huizen op Landgoed De Grote Beek gevonden. De 55-jarige verdachte was toen bij hem in de buurt, hij werd direct aangehouden. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

De man die nu vastzit, heeft bekend dat hij de andere patiënt heeft gewurgd met een nylondraad waaraan je schilderijen ophangt. Dit gebeurde in een ontmoetingsruimte van het centrum voor ouderenpsychiatrie. De verdachte heeft zelf personeel gewaarschuwd.

Onderzoeken politie en GGzE

De politie is na de melding een uitgebreid onderzoek begonnen. Zo werden sporen veiliggesteld, zijn er camerabeelden bekeken en getuigen gehoord.

De GGzE heeft een eigen, intern, onderzoek ingesteld. Verder bood ze voor alle andere patiënten indien nodig een goede opvang. Een woordvoerder van de GGzE: "Hen geven we nu extra veel aandacht."