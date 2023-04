Afscheid van overleden Pater Poels in St. Lucaskerk

In de St. Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan in Tilburg is maandag een afscheidsmoment voor pater Gerrit Poels. De Tilburgse 'broodpater' overleed woensdagochtend op 93-jarige leeftijd.

Sinds 1990 stapte Poels iedere nacht om twee uur op de fiets om brood rond te brengen dat hij een dag eerder had opgehaald bij Tilburgse bakkers. 365 Dagen per jaar fietste hij gemiddeld dertig kilometer door de stad, zijn fietstassen volgeladen met overgebleven brood. Dat liet hij vaak achter in een tas aan de deurklink, zodat zijn hulp ongezien bleef. “Mensen schamen zich vaak voor hun armoede”, wist hij. Daarom ging hij 's nachts op pad.

Al heel lang geen priester meer

Hoewel hij in de volksmond 'pater Poels' genoemd werd, was hij al heel lang geen priester meer. In 1969 had hij zijn ambt verlaten omdat de kerk volgens hem nauwelijks nog aandacht had voor de noden van mensen. Datzelfde jaar trouwde hij met de eveneens uitgetreden zuster Angelique van den Heuvel.

Ze hadden elkaar leren kennen bij de Tilburgse hulpcentrale, die ze samen met enkele andere gelijkgestemden hadden opgezet. Het eerste opvanghuis voor dak- en thuislozen in Tilburg dat daaruit voortkwam kreeg de naam ‘Huize Poels’, maar zou later overgaan in Traverse.

'Ik rommel maar wat aan'

Voor Gerrit Poels was dat, twintig jaar na de oprichting, een moment om zich terug te trekken. Met de professionalisering en de regelgeving in de hulpverlening had hij weinig op. Hij deed wat hij in de praktijk geleerd had en nodig was. "Ik rommel maar wat aan", zei hij zelf daarover. Drie opvanghuizen zouden er komen, maar ook een werkgelegenheidsproject, een kringloopwinkel en een sociaal eethuis: De Pollepel.

In 2017 droeg Gerrit Poels zijn werk grotendeels over aan zijn dochter Hülya. Hij was toen 88 jaar oud. Zestig fietsen had hij versleten met zijn werk als broodpater. Duizenden mensen had hij ermee geholpen. Poels kreeg in 2017 de gouden legpenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding in Tilburg. Eerder had hij al een Gouden Speld gekregen en een tegel op de Walk of Fame. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2001 riep de KRO hem uit tot Nederlandse held.

Laatste eer bewijzen

Wie dat wil, kan maandag tussen vier uur 's middags en zeven uur 's avonds terecht in de St. Lucaskerk om afscheid te nemen van de pater en hem de laatste eer te bewijzen.

De uitvaart van Gerrit Poels vindt in besloten kring plaats.

