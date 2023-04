Boa in zijn wang gebeten: twee mishandelaars zitten nog vast

De twee mannen die donderdag een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mishandelden op de Hoge Brug in Breda zitten nog altijd vast. Het gaat om mannen uit Zevenbergen (22) en Breda (48), maakt een politiewoordvoerder bekend.

De mannen waren het er volgens de politiewoordvoerder niet mee eens dat zij het centrum van Breda niet in mochten. Dit had de gemeente bepaald omdat het daar te druk was met mensen die daar Koningsdag kwamen vieren. "Daarop ontstond een worsteling tussen de mannen en de boa’s."

Een boa werd geslagen en in zijn wang gebeten. De 48-jarige man zou degene zijn geweest die de boa beet.

Ambulance

De gewonde boa moest behandeld worden door ambulancepersoneel.

LEES OOK: Man bijt boa in gezicht omdat centrum van Breda afgesloten is