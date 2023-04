Belofte maakt schuld: Joël Drommel PSV-doelman in bekerfinale tegen Ajax

Hoewel eerste doelman Walter Benitez dit seizoen veel punten voor PSV heeft veiliggesteld, houdt trainer Ruud van Nistelrooij vast aan zijn belofte dat Joël Drommel tijdens bekerwedstrijden in het doel staat. Dus ook zondag in de finale tegen Ajax. En ondanks de 3-0 van afgelopen weekend tegen de Amsterdammers met Benitez als keeper.

De Argentijn blijkt voor PSV een schot in de roos en pakt veel punten voor de Eindhovense club. Toch blijft de beslissing staan dat Drommel zondag in het doel staat bij de bekerfinale. “Je wilt Joël de kansen blijven geven”, begon Van Nistelrooij zijn uitleg. “We zien in hem een potentiële keeper voor PSV en het verschil met Walter is niet groot.”

Dit seizoen moest Drommel Benitez al een keer vervangen. “Dat heeft hij toen uitstekend gedaan. Hij heeft in die wedstrijden laten zien dat hij een betrouwbare doelman is. We staan ook dankzij hem in de finale. Er is bij mij geen enkele twijfel richting zondag.”