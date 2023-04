PSV verwacht heel ander Ajax in de bekerfinale: 'We zijn overal klaar voor'

Na de 3-0 zege op Ajax afgelopen zondag is PSV komende zondag de favoriet in de bekerfinale tegen dezelfde tegenstander. Bij de Eindhovense club durven ze dat niet hardop uit te spreken, want daar verwachten ze dat de Amsterdamse rivaal het anders gaat aanpakken. “We zijn klaar voor alles wat ze kunnen veranderen.”

Dat PSV afgelopen zondag ruim won van Ajax, werkte wel door. “Je begint zo’n week dan toch lekkerder. Bij PSV is een minder resultaat al snel merkbaar bij het opstarten van een week. Nu is het makkelijker voortbouwen en zit iedereen er goed in.”

De favorietenrol willen ze niet graag pakken in Eindhoven. “Dat is iets voor jullie van de media. Wij gaan ons gewoon voorbereiden op zondag”, zei trainer Ruud van Nistelrooij in aanloop naar de KNVB Bekerfinale.

“Zij gaan wat veranderen. Edson Álvarez is terug en Kenneth Taylor is geschorst. Maar ik had ook een aantal punten na zondag die ik wil aanpassen. Maar als jullie het niet erg vinden, vertel ik die pas na de bekerfinale”, zei de trainer mysterieus.

“Daarom moeten wij net zo fel zijn als zondag. Dat we met dezelfde energie spelen, hebben we in eigen hand. Maar er zijn meer factoren”, bleef De Jong behoedzaam.

Toch is het wel gek dat de trainer en de aanvoerder een compleet andere wedstrijd verwachten. In één week kan Ajax geen kwaliteit hebben bijgekocht. Het enige waarin een verschil kan zitten is de energie die gebracht wordt.

Geen favorietenrol, maar natuurlijk wel de absolute wil om te winnen. Want de bekerfinale wordt gezien als hoofdprijs. “Een tweede plaats zie je later niet terug in de rijtjes”, zei De Jong toen hem gevraagd werd wat belangrijker is.

Van Nistelrooij was het eens met zijn aanvoerder. “Maar we willen natuurlijk ook graag tweede worden. Je bent voetballer geworden om prijzen te winnen. Beginnen in de voorronden van de Champions League valt daar niet onder. We willen vanaf het begin die beker winnen en staan nu waar we willen staan.”

PSV kan rekenen op een getergd Ajax. "Het belangrijkste is dat we nu een reactie geven", verklaarde Ajax-trainer John Heitinga aan de vooravond van de eindstrijd in De Kuip. "Afgelopen zondag waren we niet goed en scherp genoeg en waren we erg slordig aan de bal", keek Heitinga terug op de 3-0 nederlaag in Eindhoven.

"We weten wat beter moet. We moeten vaster zijn en de afstemming moet beter. In de finale moeten we een sterk collectief zijn. We zijn strijdbaar. Het gaat maar om één wedstrijd en we moeten er alles aan doen om als winnaars van het veld te stappen. We moeten er negentig minuten voor vechten en het beste uit onszelf halen. Dat beetje gif heb ik afgelopen zondag niet voldoende gezien."

