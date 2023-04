Ruim een ton aan gestolen kleren, schoenen en airfryers in beslag genomen

In een loods in Bakel heeft de politie deze week veel huishoudelijke producten, kleren en honderden dozen met schoenen gevonden. Vermoedelijk is alles afkomstig van een ladingdiefstal uit een oplegger, ergens in ons land. De waarde van de buit is zeker een ton. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Onderzoek had aangetoond dat er in de loods een grote hoeveelheid gestolen goederen zou liggen. Afgelopen woensdag en deze vrijdag deed de politie er een inval, al spreekt ze zelf van een instap. Het nieuws werd gemeld door Annemarie Meulensteen, wijkagent in de gemeente Gemert-Bakel. Bij de actie zijn onder meer airfryers, stoomreinigers en pluizenverwijderaars, apparaten om stof van kleren of meubels af te krijgen, in beslag genomen. Ook nam de politie woensdag een gestolen partij merkkleding mee. Alleen deze kleren al, hebben een waarde van ruim 100.000 euro. Deze vrijdag ging de politie terug, omdat er nog meer gestolen goederen zouden liggen. Hierbij werden nog eens honderden schoenendozen in beslag genomen, met daarin schoenen en/of slippers van een bekend merk.