Gewapende overvaller slaat in korte tijd twee keer toe

Een gewapende overvaller sloeg vrijdagavond twee keer in korte tijd toe in Best. De man overviel eerst de Kruidvat-winkel aan het Wilhelminaplein. Een paar minuten later bedreigde hij het personeel van de PLUS supermarkt aan de Rendierhei in een andere wijk. Er is niemand gewond geraakt.

Het filiaal van Kruidvat aan het Wilhelminaplein in Best werd rond kwart over acht 's avonds overvallen. Er was toen een medewerkster aanwezig. Na binnenkomst ging de overvaller meteen naar de kassa. Hij bedreigde de medewerkster met het wapen en eiste geld. De medewerkster ging er daarop rennend vandoor en de overvaller vertrok zonder buit. Tweede overval

Enkele minuten later liep een overvaller de PLUS-supermarkt aan de Rendierhei in Best binnen. Hij ging naar de servicebalie, dreigde met een mes en griste een geldbedrag uit de kassa. Hij vluchtte daarna op een fiets. Uit camerabeelden van beide overvallen lijkt het om dezelfde dader te gaan: een licht getinte man die 50 jaar oud wordt geschat. Hij is rechtshandig, heeft een normaal postuur en heeft een opvallend loopje. Hij droeg op het moment van de overval een een blauwe of donkere jas met capuchon, een baseballpet, een zwarte skinny spijkerbroek en zwarte schoenen met witte accenten. Mogelijk waren dit gympen van het merk Nike.