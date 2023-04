Gewapende overvaller slaat twee keer toe in drie kwartier tijd

Een gewapende overvaller heeft vrijdagavond twee keer toegeslagen in Best. De man overviel eerst de Kruidvat aan het Wilhelminaplein. Nog geen 45 minuten later bedreigde hij het personeel van de PLUS supermarkt aan de Rendierhei in een andere wijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

Het filiaal van Kruidvat aan het Wilhelminaplein in Best werd rond kwart over acht vanavond overvallen. Volgens een Burgernetmelding is de dader een man van zeker vijftig en had hij een wapen bij zich. Hij droeg een blauwe jas met capuchon en pet en is te voet gevlucht. De politie adviseert mensen die hem zien géén actie te ondernemen in zijn richting, maar wel 112 te bellen. Tweede overval

Drie kwartier later was er nog een overval, dit keer op de PLUS-supermarkt aan de Rendierhei in de wijk Heivelden. De PLUS werd overvallen door een man met een zwarte jas, zwarte broek, een pet en zwartwitte sportschoenen. Hij is lichtgetint en heeft zich na de overval op een fiets uit de voeten gemaakt. Ook in dit geval adviseert de politie 112 te bellen. Hoewel het signalement verschilde liet de politie later weten dat het om dezelfde dader gaat. De twee overvallen winkels liggen op zo'n twee kilometer afstand en een klein half uur lopen van elkaar.