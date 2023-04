Vergoeding of niet: hier heb je recht op als je vlucht is geannuleerd

Luchtvaartmaatschappij Transavia moet ook in de maanden mei en juni vluchten vanaf Eindhoven Airport annuleren vanwege een tekort aan vliegtuigen. Deze week werden tweeduizend schadeclaims ingediend nadat er vluchten werden geschrapt. Eén ding is zeker: reizigers krijgen het geld voor de vlucht terug en soms komen daar zelfs een extra vergoeding bij.

Transavia annuleerde deze week meerdere vluchten vanaf Eindhoven Aiport. De luchtvaartmaatschappij kampt met een tekort aan vliegtuigen. Om reizigers eerder duidelijkheid te geven meldde Transavia vrijdag al dat ze ook in de maanden mei en juni vluchten gaat schrappen. Maar welke rechten heb je als je ineens niet meer op je vakantiebestemming kunt komen?

Losse vlucht geboekt



Als je losse vlucht wordt geannuleerd heb je twee opties:

De vliegmaatschappij boekt kosteloos de vlucht om naar een andere vertrekdatum of tijd. Is er geen alternatief dan wordt een andere reis geboekt. Extra kosten worden vergoed. Een voucher mag je weigeren.

Je kunt je geld terugvragen. Dat wordt binnen 7 dagen terugbetaald.

Om dit voor elkaar te krijgen, staan reizigers vaak lang in de wacht aan de telefoon of speuren zij uren op internet. Je kan daarom hulp krijgen van een claimorganisatie. Het bedrijf dient een claim in voor de gedupeerde reiziger, volgens het no-cure-no-pay-principe. Dat betekent dat de claimorganisatie pas betaald wordt als zij het geld van de geannuleerde vlucht terug heeft.

Claimorganisaties werden deze week overspoeld met aanvragen. In totaal zou het gaan om zo'n tweeduizend claims van gedupeerde reizigers. Volgens de organisaties ligt de compensatie voor annuleringen tussen de 250 en 400 euro per persoon.

Pakketreis geboekt

Reizigers met een pakketreis hebben het beter getroffen. Er wordt je een hoop werk bespaard. Het reisbureau is namelijk verplicht een alternatief aan te bieden. "Dat kan een andere vertrektijd zijn, een ander vliegveld, een vlucht met een andere luchtvaartmaatschappij of desnoods een andere bestemming", legt Frank Radstake van de ANVR uit.

Extra kosten voor reis of verblijf zijn voor de rekening van het reisbureau, die het in dit geval probeert te verhalen op de luchtvaartmaatschappij. Toch hoef je niet zomaar akkoord te gaan met bijvoorbeeld een nieuwe bestemming. "Als er sprake is van wezenlijke wijziging krijg je de gehele reissom terug."

Vergoeding voor extra kosten

Zit je al in een zonnig oord en kom je plotseling niet meer thuis? Voor kosten van een extra hotelovernachting of etentje in het buitenland kan je in sommige gevallen een vergoeding krijgen. Dat geldt voor reizigers met losse vluchten en voor reizigers met pakketreizen.

Bewaar wél goed je bonnetje en maak het niet te gek. "Extra overnachtingen of extra maaltijden moeten in vergelijking staan met de rest van de vakantie", zegt Radstake. Nog even luxe uiteten tijdens je extra vakantiedag zit er dus niet in.

