Wendy's vakantie wordt 1000 euro duurder door problemen bij Transavia

Transavia blijft de komende tijd vluchten schrappen door een tekort aan vliegtuigen. Vele honderden passagiers zijn gedupeerd en Wendy van Vliet uit Hulsel is er eentje van. Zij kreeg woensdag per mail te horen dat haar vlucht vanaf Eindhoven Airport geschrapt is. Transavia bood geen alternatief en dus boekte Wendy zelf een andere vlucht om haar vakantie te redden. "Maar die kost wel dik 1000 euro extra voor ons tweetjes."

Het onderhoud van een aantal vliegtuigen van Transavia loopt uit. Er zijn ook nieuwe toestellen gekocht, maar die kunnen nog niet ingezet worden omdat het papierwerk niet rond is. Het gevolg is dat een flink aantal vluchten niet doorgaat van en naar Eindhoven Airport. Wendy is een van de gedupeerde passagiers. Toen ze het bericht van Transavia 's avonds kreeg dat haar vlucht niet doorging, wilde ze meteen de luchtvaartmaatschappij bellen om op zoek te gaan naar oplossing.

"De moed zakt je in de schoenen want Transavia bleek onbereikbaar."

Zo eenvoudig bleek dat alleen niet. "We hebben Transavia tot tien uur 's avonds geprobeerd te bereiken, maar dat lukte niet en dan zakt de moed je wel in de schoenen. De alternatieven die er nog zijn op dat moment zijn dan namelijk weg", vertelt Wendy. De volgende dag probeerde ze weer contact te krijgen met Transavia. Na een half uur in de wacht gestaan te hebben, werd duidelijk dat de luchtvaartmaatschappij geen alternatieven voor haar had.

"Ik hoop dat we gecompenseerd worden voor die 1000 euro."

Wendy ging daarom zelf op zoek naar een andere vlucht en vond die ook. "Alleen die is wel dik 1000 euro duurder, dus ik hoop dat het gecompenseerd wordt als ik een claim indien. Het is nogal een kostenpost." En waar zij en haar man eerst van Eindhoven Airport vertrokken, moeten ze nu naar Schiphol. Zekerheid dat Transavia de extra gemaakte kosten gaat terugbetalen heeft Wendy niet. "We moeten het maar afwachten, de luchtvaartmaatschappij gaat dat beoordelen." De problemen hebben voor flink wat stress gezorgd en de voorpret van de vakantie wel weggenomen. "Maar we gaan tenminste en gaan dubbel genieten op vakantie."

"Vorig jaar ging het ook al mis."