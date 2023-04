Je vliegreis wordt geannuleerd: dit kun je doen

Na een week vitamine D opdoen in het zuiden van Europa ben je de koffer aan het inpakken voor de terugreis. Dan ontvang je een appje op je smartphone: "Uw terugreis is geannuleerd. Neem contact op met uw reisorganisatie of vliegmaatschappij." Weg is je vakantiegevoel. Wat kun je doen?

Reis geboekt

Heb je een reis geboekt bij een organisatie die is aangesloten bij brancheorganisatie ANVR? Neem dan contact op met je reisorganisatie. Dat zijn bijvoorbeeld TUI, De Jong Intra of Corendon. Hanita van der Meer, woordvoerder van de ANVR: "Aangesloten reisorganisaties hebben de verplichting om in deze situatie voor een terugvlucht te regelen en te zorgen dat de mensen weer thuiskomen." Volgens Van der Meer zal dat niet altijd op dezelfde dag, hetzelfde tijdstip of dezelfde luchthaven zijn. "Ze gaan hun uiterste best doen om dat te regelen. Maar in een drukke meivakantie wordt dat nog een hels karwei voor de reisorganisaties. Deze reizigers hebben meer zekerheid." Alleen vlucht geboekt

Heb je alleen een vlucht geboekt en wordt die geannuleerd, neem dan in dit geval contact op met Transavia. Dan zijn dit de mogelijkheden: De vliegmaatschappij boekt kosteloos de vlucht om naar een andere vertrekdatum of tijd. Is er geen alternatief dan wordt een andere reis geboekt. Extra kosten worden vergoed.

Je kunt de vliegmaatschappij het geld voor het ticket terugvragen.

Soms heb je recht op een vergoeding als je vlucht wordt geannuleerd. Het gaat dan om de kosten voor bijvoorbeeld een extra overnachting of eten en drinken. Wel de bonnetjes bewaren. In enkele gevallen krijgen de reizigers een vergoeding. Hier lees je er alles over.