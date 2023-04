Transavia schrapt opnieuw vluchten: 'Het blijft even dooretteren nu'

De problemen bij Transavia houden aan. De luchtvaartmaatschappij schrapt vrijdag en zaterdag weer een aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport. Volgens het Eindhovens Dagblad zou het gaan om veertien vluchten.

"Ik ga geen aantallen bevestigen, maar we zijn inderdaad nog steeds aan het ingrijpen", vertelt woordvoerder Leon Bogaard donderdagmiddag. "Qua aantallen zit je er niet ver naast. We proberen deze operatie zo goed mogelijk uit te voeren. Soms ben je afhankelijk van het feit of we net wel of niet een leasevliegtuig kunnen krijgen. Dat soort zaken. Op het moment dat ik een keer een aantal noem en we zijn een dag verder en we kunnen toch een vlucht uitvoeren - of niet - zit ik met die aantallen."

"We zullen elke keer moeten kijken: kunnen we de vlucht uitvoeren ja of nee."

Twee- tot drieduizend passagiers zouden worden getroffen door de annuleringen van vrijdag en zaterdag, is te lezen in het ED. Met name reizigers vanuit of naar Kopenhagen, Sevilla, Barcelona, Faro, Athene, Lissabon en Alicante zouden de dupe zijn. "De komende tijd zullen we elke keer moeten kijken: kunnen we de vlucht uitvoeren ja of nee", legt Leon uit. "Er zullen weleens hier en daar wat vluchten uit gaan. Het blijft gewoon even dooretteren nu."

"We willen klanten zo goed mogelijk helpen en doen er alles aan om te werken aan een oplossing."