Drukte bij aspergeboeren, ondanks de kou: 'Klanten kopen alles op'

Regen, vorst en slechts af en toe wat zon. Het voorjaar is koud. Toch hebben aspergeboeren niet te klagen, zo zeggen ze. Klanten weten de boerderijwinkels goed te vinden en dankzij verwarmde velden en dubbele folie komen er ook nog behoorlijk wat kilo’s asperges van het land.

Zo’n zevenhonderd klanten verwacht Willem van Gerven, aspergeboer uit Oirschot, zaterdag bij zijn boerderijwinkel. Een dag eerder waren het er vierhonderd. Ondanks de kou hebben de mensen dus trek in het witte goud. De energieprijzen zijn veel hoger dan vorig jaar. Toch vraagt hij evenveel voor de groente als in 2022, vertelt hij.

“We leveren er zelf een beetje op in. Maar we doen dat liever dan dat we mensen afschrikken. Ook mensen met AOW moeten asperges kunnen eten. We verkopen ze dus van 5 tot 15 euro, afhankelijk van kwaliteit en dikte.”

De velden van Van Gerven zijn niet meer verwarmd. De asperges komen dus van het koude veld, wel met dubbele folie vanwege het koude voorjaar. “Ik verwacht dat het weer nog wel verbetert. In mei kunnen we waarschijnlijk veel meer oogsten. Maar ook nu hebben we genoeg om mensen uit de regio (Oirschot, Best, Eindhoven) te voorzien.”