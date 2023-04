9-jarig meisje Etten-Leur overleden na steekpartij, politie verdenkt vader

Een 9-jarig meisje uit Etten-Leur dat donderdagnacht gewond raakte bij een steekpartij bij een huis in Etten-Leur is aan haar verwondingen overleden. De politie verdenkt de 41-jarige vader. Die lag dood op straat, het meisje en haar moeder bleken neergestoken in hun huis aan de Leurse Dijk te liggen.

"Onderzoeksbevindingen tot nu toe wijzen erop dat vermoedelijk de vader zijn kind en vrouw heeft verwond en zichzelf van het leven heeft beroofd. Andere scenario’s worden nog altijd onderzocht. Voor zover nu bekend was het gezin niet bekend bij hulpinstanties, justitie of politie", meldt de politie.

Het meisje en de vrouw werden beiden naar het ziekenhuis gebracht, het meisje bevond zich toen al in kritieke toestand. De vrouw, echtgenote en moeder, is inmiddels aan haar verwondingen geholpen en is buiten levensgevaar.

Basisschool Breda

Het meisje zat op een basisschool in Breda op school. “Als gemeente staan we in contact met onder meer de basisschool in Breda waar de dochter naar school gaat," zegt waarnemend burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Etten-Leur.

Hij is aangeslagen door het nieuws over haar overlijden. "Het is een intens triest bericht. Dit maakt de gebeurtenis van donderdagnacht nog tragischer. Het is onbeschrijfelijk leed dat daarmee gepaard gaat. In de eerste plaats voor de moeder, maar zeker ook voor de overige familie, vrienden, klasgenoten, kennissen en omwonenden. Dit roept veel emoties op. Als samenleving zullen we de nabestaanden zoveel als mogelijk steunen in deze moeilijke tijd."

Veel buurtbewoners schrokken wakker van de sirenes of het lawaai van de toegesnelde traumahelikopter donderdagnacht. Er kwamen drie ambulances naar de Leurse Dijk. "Er was onder meer een speciaal team van de politie aanwezig", zag een 112-correspondent.

Hulp voor buurtbewoners

Het gezin huurde een woning van woningcorporatie Alwel. "Wat er gebeurd is, is enorm verdrietig. Onze woonconsulent en sociaal beheerders hebben bewoners en omwonenden vrijdag steun geboden. Ze kunnen terecht bij welzijnsorganisatie Surplus als ze behoefte hebben om met iemand over de gebeurtenis te praten", zegt een woordvoerder van Alwel.

De politie wil 'uit eerbied voor het gezin' verder geen informatie geven.