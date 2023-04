Dader steekpartij had mogelijk psychose, buurtbewoners geëmotioneerd

De vader die donderdagnacht zijn vrouw en 9-jarige dochter neerstak en daarna zelfmoord pleegde, had mogelijk een psychose. Dat zegt waarnemend burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Etten-Leur. "Het gezin was niet bekend bij hulpinstanties. Er is een plotselinge situatie geweest waardoor de vader dit gedaan heeft. Mogelijk een psychose, maar ik ben geen medicus", zo zegt Verheijen.

Het politieonderzoek in de woning van het gezin aan de Leurse Dijk in Etten-Leur is nog altijd bezig. Zo worden bloedsporen bekeken. Het meisje is in de nacht van vrijdag op zaterdag aan haar verwondingen overleden. De moeder ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

"Je hoort dit soort verhalen tegenwoordig te veel."

Het overlijden van het jonge meisje zorgt voor heftige emoties bij buurtbewoners. “Je hoort dit soort verhalen tegenwoordig te veel”, zegt buurbewoner Roy (38). “Dit is heel triest, dit verwacht je hier niet.” Hij ging zelf rond vijf uur ’s ochtends naar zijn werk en werd door de politie staande gehouden. “Ik moest uit de auto stappen en op mijn knieën gaan zitten met de handen omhoog.” Nadat hij zich gelegitimeerd had, mocht Roy doorrijden. “Ik ben enorm aangedaan. Ik woon hier nog maar net, maar ben heel erg betrokken bij de mensen in de buurt”, zegt Toos Stolwerk (71). “Ik ben in gedachten bij dat meisje. Ik ben er heel erg van geschrokken. Dat hele gezin is ontwricht, het is verschrikkelijk.”

"Ze speelde altijd op het plein met haar moeder"

Willy Kommers (80) woont bij het gezin om de hoek. Ze zag de moeder regelmatig met het meisje op het plein spelen. “Een heel leuk stel, ze speelden altijd heel lief. Ik wist niet wat ik hoorde toen ik van de steekpartij hoorde. Het gezin stond goed bekend in de buurt, we maakten af en toe een praatje of zeiden goedendag.” Het is niet de eerste keer dat Etten-Leur getroffen wordt door een gezinsdrama. In 2020 kwamen een moeder, twee jonge kinderen en hun oma om aan de Dasseburcht. Ook daarbij was de vader de dader. “Ik woon in dat deel van Etten-Leur en moest daar meteen aan denken”, zegt Ingrid (65). “Dit is afschuwelijk, ook omdat je niet weet wat eraan vooraf is gegaan.”

