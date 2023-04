Twee chauffeurs in dezelfde auto dronken en zonder rijbewijs achter stuur

De politie heeft afgelopen nacht twee bestuurders van dezelfde auto betrapt op dronken én zonder rijbewijs rijden. Rond één uur was de wagen, zigzaggend over de weg, opgevallen in Schijndel. Drie uur later werd dezelfde auto, met een andere chauffeur, opgemerkt in Veghel.

Toen de wagen voor de eerste keer door de politie werd tegengehouden, zat er iemand achter het stuur die ruim viermaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Bij de tweede controle werd de auto bestuurd door iemand die ruim drie keer te veel alcohol in zijn bloed had. Tegen de bestuurders uit Oss (23) en Nistelrode (41) is proces verbaal opgemaakt.